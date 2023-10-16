Кадейкин забил первый гол после возвращения в СКА. У него 6 очков в последних пяти матчах

В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимает владивостокский «Адмирал». К концу первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 17-й минуте защитник СКА Сергей Сапего нанёс бросок от синей линии — голкипер «Адмирала» Павел Хомченко спас свою команду. На первое добивание подоспел Владимир Алистров, не сумевший забить с пятачка. Туда же подъехал Александр Кадейкин, отправивший шайбу в угол ворот — 1:0.

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Примечательно, что для Кадейкина этот гол стал первым после возвращения в СКА. Всего за последние пять матчей он набрал 6 (1+5) очков.