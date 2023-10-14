Хуснутдинов — об обмене из СКА в «Сочи»: инициатива была, думаю, Романа Ротенберга

Нападающий «Сочи» Марат Хуснутдинов прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (1:2). Форвард также высказался о своём переходе в южную команду. 10 октября Хуснутдинова обменяли из СКА в «Сочи». Санкт-петербургский клуб получил хорватского нападающего Борну Рендулича. Хуснутдинов рассказал, как относится к переходу в «Сочи» и чьей инициативой был его обмен.

«Конечно, мы расстроены. Упустили первый период, а потом чуть‑чуть не хватило, чтобы вытащить во втором или третьем. Много моментов, из‑за этого и обидно. Упустили два очка. Не хватило немного хладнокровия. Да и бывают такие дни, когда не летит. Наверное, на следующую игру нам вернётся. Будем стараться в следующих матчах забивать.

Переход в «Сочи» — на повышение? Это новый этап карьеры. Думаю, да — на повышение. У нас в «Сочи» сильный коллектив, большие цели в этом году. Будем стараться забирать каждую игру и только вверх подниматься в таблице.

Обмен из СКА — чья инициатива? Просто произошёл обмен. Инициатива была, думаю, Романа Борисовича (Ротенберга), но ничего в этом такого нет. Мы спокойно поговорили, решили, что для меня это будет лучше. И я с этим согласился. Спасибо СКА, пацанам, тренерам, персоналу. Там был несколько лет, теперь наступил новый этап жизни.

Не обидно, что ещё недавно был капитаном СКА, а сейчас «сослан» в Сочи? Ничего в этом такого нет. Принято такое решение. Я профессиональный игрок, моё дело — играть. Спасибо фанатам, спасибо тренерскому штабу. Принято решение, в результате которого всем стало лучше.

Вряд ли дверь в СКА закрыта, учитывая отношения клубов? Не знаю. Я сейчас игрок «Сочи». Меня ребята очень хорошо приняли, я тут многих знаю. Поэтому буду изо всех сил помогать «Сочи» добиваться результата. Есть желание играть в тройке с тем же Мичковым? Честно, это не мне решать. Моё желание — это выходить на лёд и играть. А уже как и с кем — решает тренерский штаб, как нас поставят, так и будем выходить», — приводит слова Хуснутдинова «Матч ТВ».

Примечательно, что сам Ротенберг написал в своём телеграм-канале об обмене, что это было их «совместное решение»: «Вместе мы пришли к тому, что такой исход наилучший прежде всего для самого Марата».