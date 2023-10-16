В матче «Торпедо» — «Северсталь» произошла массовая потасовка с дракой

Во встрече «Торпедо» — «Северсталь» произошла массовая потасовка.

На 54-й минуте нижегородцы проводили атаку. Голкипер череповчан зафиксировал шайбу, но нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов ещё попытался побороться за неё. Это не понравилось игрокам «Северстали». Защитник Тимофей Давыдов толкнул Фирстова, а Никита Седов сзади набросился на него. Нападающий «Торпедо» Деннис Ян вступился за одноклубника. К потасовке подключились ещё несколько игроков, однако они только немного потолкались. Ян и Седов же устроили драку, после чего получили по две минуты за грубость.

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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).