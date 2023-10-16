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«Торпедо» — «Северсталь» 0:4, результат матча регулярного чемпионата КХЛ, 16 октября

«Торпедо» потерпело крупное поражение от «Северстали», проиграв третий раз за четыре матча
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Ильин – 12:03 (5x5)     0:2 Коростелёв (Иванцов, Скоренов) – 12:27 (5x5)     0:3 Подшивалов (Скоренов, Иванцов) – 33:58 (5x5)     0:4 Жабреев (Подшивалов, Моисеев) – 49:47 (5x5)    

На 13-й минуте Михаил Ильин вывел череповецкую команду вперёд. Через 24 секунды Никита Коростелёв удвоил преимущество «Северстали». Очки за результативные передачи получили Илья Иванцов и Александр Скоренов. На 34-й минуте Иван Подшивалов забросил третью шайбу. Баллы за голевые пасы на свой счёт записали Александр Скоренов и Илья Иванцов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Москве сыграет с «Динамо». «Торпедо» примет «Сибирь». Оба матча состоятся 18 октября.

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