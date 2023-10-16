«Торпедо» потерпело крупное поражение от «Северстали», проиграв третий раз за четыре матча

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).
На 13-й минуте Михаил Ильин вывел череповецкую команду вперёд. Через 24 секунды Никита Коростелёв удвоил преимущество «Северстали». Очки за результативные передачи получили Илья Иванцов и Александр Скоренов. На 34-й минуте Иван Подшивалов забросил третью шайбу. Баллы за голевые пасы на свой счёт записали Александр Скоренов и Илья Иванцов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Москве сыграет с «Динамо». «Торпедо» примет «Сибирь». Оба матча состоятся 18 октября.
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