Главный тренер «Северстали» прокомментировал крупную победу в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал крупную победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо». Череповецкая команда победила со счётом 4:0. Белорусский голкипер «Северстали» Константин Шостак оформил «сухарь», сделав 30 спасений. Козырев также оценил селекцию череповецкой команды в минувшее межсезонье.

«В прошлую встречу мы упустили игру — потеряли концентрацию в концовке. Сегодня концентрация была на протяжении всех 60 минут.

«Северсталь» сегодня показала отличный игровой тонус, хотя до этого было пять дней выходных? Мы отдохнули. Да, действительно, такие перерывы выбивают из тонуса. Мы использовали эти дни, чтобы восстановить силы. В октябре Шостак провёл меньше матчей, чем в сентябре? Мы планировали Костю на сегодняшнюю встречу.

Можно ли поставить «отлично» селекции игроков: Скоренова, Коростелёва, пришедших в результате обмена и ставших сейчас лидерами команды? С двумя плюсами. Все обмены, которые мы произвели, как вы видите, сыграли. Речь не только об этих ребятах. У нас замечательно проявляют себя и защитники — например, Тимофей Давыдов. И Тимур Муханов. Мы со всеми попали в точку. И сегодняшняя игра Володи Грудинина — думаю, все в восторге. Феноменальный игрок. Давно хотели его заполучить и наконец-то получили», — приводит слова Козырева официальный телеграм-канал череповчан.