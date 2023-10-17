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«Чикаго» в гостях разгромил «Торонто»

«Чикаго» в гостях разгромил «Торонто»
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» проиграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 1:4.

В составе хозяев отличился канадский нападающий Джон Таварес с передач Вильяма Нюландера и Марка Джиордано. У победителей голы забили Маккензи Энтвистл, Кори Перри, Тайлер Джонсон и Тейлор Рэддиш.

Из российских игроков во встрече принимали участие вратарь «Торонто» Илья Самсонов и защитник «Чикаго» Никита Зайцев.

«Торонто» набрал четыре очка за три встречи в новом сезоне НХЛ. «Чикаго» же провёл четвёртый матч в новом сезоне, на счету команды стало четыре очка. Напомним, новый сезон Национальной хоккейной лиги стартовал в ночь на 11 октября.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2023, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Энтвистл (Атанасиу, Катчук) – 22:59     1:1 Таварес (Нюландер, Джиордано) – 25:14     1:2 Перри (Власик, Джонс) – 34:46     1:3 Джонсон (Атанасиу, Корчински) – 37:05 (pp)     1:4 Рэддиш – 59:54 (sh)    
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