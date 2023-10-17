Овечкин впервые за 23 месяца не смог попасть в створ в матче НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). «Вашингтон» одержал победу со счётом 3:2 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин результативными действиями по ходу матча отметиться не сумел. За всё время, проведённое на льду в сегодняшней встрече, Овечкин ни разу не попал в створ ворот соперника. В последний раз Александр не смог нанести ни одного попадания в створ ворот в ноябре 2021 года. Таким образом, случалось это 23 месяца назад.

Напомним, в серии послематчевых буллитов Александр свою попытку реализовать не смог.

Ранее «Вашингтон» начал сезон с поражения от «Питтсбурга» (0:4). Для «Калгари» это уже третий матч. Команда обыграла «Виннипег» со счётом 5:3 и уступила «Питтсбургу» — 2:5.