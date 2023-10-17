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Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал первую победу у руля команды

Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал первую победу у руля команды
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал дебютную победу у руля столичной команды. «Кэпс» в серии буллитов переиграли «Калгари Флэймз» (3:2 Б).

«Было некомфортно на протяжении 65 минут плюс серия послематчевых бросков. Я чувствовал, что, возможно, сравнимо с поднятием большого веса. Это просто такое ощущается так, будто временами мы просто давим и пытаемся добиться чего-то, но иногда всё идёт наперекосяк», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Ранее завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). «Вашингтон» одержал победу со счётом 3:2 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).

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