Гретцки будет в бешенстве! Кузнецов забил издевательский буллит, добыв «Вашингтону» победу

В начале игры Евгения сумели вывести из себя, но в конце матча он блестяще исполнил фирменный трюк.

Первая игра сезона обернулась для «Вашинггтона» провалом во встрече с принципиальным соперником «Питтсбургом», так что в матче с «Калгари» «столичным» необходимо было исправляться. Однако уже на 5-й минуте первого периода Дарси Кемперу пришлось вынимать шайбу из своих ворот – оборона «Вашингтона» забыла на пятачке Адама Ружичку, который открыл счёт.

«Кэпиталз» выглядели абсолютно разобранными, а тут ещё и «Калгари» удалось вывести из себя Евгения Кузнецова. Постарался Джонатан Юбердо, приложивший россиянина за воротами хозяев. Центрфорвард «Вашингтона» разозлился, но ценой за эти эмоции стали лишь два подряд удаление, второе из которых реализовал Диллон Дюбе, классно изменивший направление полёта шайбы на пятачке.

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Так первый период стал для «Вашингтона» продолжением кошмара прошлого матча, а по броскам в створ «столичные» уступили «Калгари» с ужасной разницей 3-17. Но несмотря на преимущество «огоньков», моменты у хозяев льда всё же возникали, несколько раз Якоба Маркстрёма выручили штанги, а во втором периоде «столичные» сподобились на долгожданный прорыв. Расколдовал гостевые ворота на домашней арене Мэттью Филлипс, сообразивший классную атаку на пару с Сонни Милано и забивший свой первый гол в НХЛ.

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А через три минуты индивидуальным мастерством блеснул Коннор Макмайкл, нанесший хитрющий бросок из-под защитника после входа в зону. Опытный Маркстрём в этом эпизоде сыграл не лучшим образом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтон» заиграл совсем с другим настроением, но до перерыва полностью перевернуть ход игры и выйти вперёд у хозяев не получилось. В третьем отрезке хороший шанс у «Кэпиталз» возник в большинстве, но «Калгари» уже в третий раз за матч выручила штанга, а затем Овечкин не использовал полумомент. Через несколько смен «огоньки» заработали право исполнить буллит – Блейк Коулман не смог переиграть Кемпера.

До конца основного времени мог отличиться ещё Ти Джей Оши, выскочивший со скамейки штрафников на рандеву с Маркстрёмом, но швед исправился за ошибку в эпизоде с голом Макмайкла. В результате матч ушёл в овертайм.

Там неплохой момент упустил Кузнецов, вылезший на пятачок, а затем «Калгари» схватил штраф за нарушение численного состава. Но большинство «4 на 3» «Вашингтон» провёл бездарно: сначала долго пытались зайти в зону и расставиться там, а потом не предложили ничего, кроме нескольких неопасных дальних бросков. Бросал и Овечкин, но во втором матче подряд со старта сезона российский снайпер остался без голов.

В серии буллитов «Вашингтон» всё-таки забрал победу. Овечкин не забил, а единственная голевая попытка на счету Евгения Кузнецова, выполнившего свой фирменный «ленивый» бросок.

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В конце прошлого сезона Уэйн Гретцки разнёс такое исполнение Кузнецова. «Ненавижу это, в игре должно быть достоинство. Если ты не успеваешь доехать до ворот за восемь секунд, ты не заслуживаешь право выполнять буллит», — кипятился пока ещё лучший снайпер в истории НХЛ. Но правила лиги пока не запрещают Кузнецову бесить вратарей и всех приверженцев «достойного хоккея», а сегодня Евгений в фирменном стиле добыл для «Вашингтона» такой важный первый успех в регулярке.