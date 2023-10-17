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«Хладнокровный убийца». Капитан «Рейнджерс» ярко высказался об игре Игоря Шестёркина

«Хладнокровный убийца». Капитан «Рейнджерс» ярко высказался об игре Игоря Шестёркина
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Капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба прокомментировал отражённый буллит вратарём Игорем Шестёркиным в матче с «Аризоной Койотс» (2:1).

«Очевидно, что тебе никогда не хочется, чтобы команда пропускала с буллита, но Шестёркин обладает такой способностью [отражать штрафные броски], он довольно хладнокровный убийца. Когда наступают такие моменты, он всегда выручает нас», — приводит слова Трубы официальный сайт НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Аризона Койотс». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

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