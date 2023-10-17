«Дауни-младший должен быть наготове». Шестёркин восхваляет своего «железного» одноклубника

Защитник «Рейнджерс» скоро похитит работу у голливудской суперзвезды. И именно благодаря таким людям мы и любим хоккей.

«Возможно, потребовался бы грузовик, чтобы утащить Линдгрена со льда в первом домашнем матче сезона. Или, пожалуй, супергерой», — так ёмко описал выступление защитника «Рейнджерс» журналист Винс Меркольяно.

Считалось, что решение о выходе на лёд 25-летнего Райана Линдгрена в матче с «Аризоной» будет принято непосредственно перед стартом встречи. Защитник уже пропустил воскресную игру с «Коламбус Блю Джекетс», в которой «рейнджеры» потерпели поражение со счётом 3:5, из-за травмы верхней части тела. Но когда хоккеисты «Рейнджерс» вышли на разминку, никто не удивился, увидев там игрока с номером 55 на спине.

Матч начался для и так поломанного Линдгрена не лучшим образом. В самом начале встречи нападающий «койотов» Лоусон Круз мощно хитанул Линдгрена за воротами «Нью-Йорка». Защитник «рейнджеров» явно почувствовал дискомфорт — сгорбившись, он едва доковылял до скамейки запасных… но вернулся уже в следующей смене! И в дальнейшем отыграл весь матч!

«Рейнджерс» выиграли со счётом 2:1! — с гордостью воскликнул капитан «Нью-Йорка» Джейкоб Труба. — Вы не слишком часто видели такое, не так ли?»

«Вопрос к журналистам, конечно, был риторический. Но знаете, что вы видели вновь и вновь? Вы видели, как Линдгрен блокирует броски. Вы видели Линдгрена в центре всего этого действа — точно так же, как в той ситуации, когда он обнаружил себя в самом эпицентре эпизода, который закончился тем, что Райан оказался в сердцевине схватки, больше схожей с регбийной, после сирены — уже за линией ворот — после того как последний шанс «Аризоны» отыграться был упущен», — написал журналист New York Post Ларри Брукс.

«Ему разрешили играть после того, как он вернулся в состав после небольшой травмы, но, на мой взгляд, Райан был лидером в ходе всего матча, — сказал главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт о своём защитнике. — Он конкурентоспособный парень».

«И сегодня он отыграл всю 61 минуту», — пошутил наставник.

Райан Линдгрен Фото: AP/TASS

«Он воин, — сказал нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек. — Ощущение, что Райан будет выходить на лёд, несмотря на травму, круглый год. Он участвует в сражениях в каждом матче, так что Линди — один из тех парней, которые могут дать вам некоторый импульс просто благодаря своей энергии и игре».

Линдгрен заблокировал бросок рукой, пока убивал меньшинство соперника. На самом деле, ему засчитали только один блок, тогда как должно было быть два — второй пришёл вскоре за первым.

Бруксу это напомнило тот случай, когда Брайан Лич сломал руку, блокируя щелчок в Тампе в 1999-2000 годах, но остался на льду, чтобы заблокировать ещё один. Или, может быть, ещё два. Это была не человеческая плоть, а какая-то сталь.

«Он Железный человек, — пошутил вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин. — Роберт Дауни-младший должен быть наготове, пока тот не отнял его работу».

Именно таким себя и показал Линдгрен — Железным человеком. В третьем периоде он сыграл 8:32, а за весь матч 23:53 — это лучший результат в команде. Ему не помешал даже хит Круза на старте встречи. Он не пропустил и смены. Ни одной.

Что однажды сказал экс-тафгай «рейнджеров» Брэндон Праст?

В точку. «Это всего лишь боль».

Да, Линдгрен был в самом эпицентре событий. Райан даже получил штраф за неспортивное поведение, когда выразил протест против удаления Алексиса Лафренье за удар соперника клюшкой в концовке второго периода. Безрассудство оставило «Рейнджерс» втроём против пятерых «койотов» при равенстве в счёте — 1:1.

Но именно этот заряд помог «синерубашечникам». Они позволили нанести лишь два броска по воротам Шестёркина и заблокировали пару попыток — оба раза помогал капитан Труба. Это меньшинство зарядило болельщиков на трибунах и придало энергии команде.

«Это был важный момент, Линди был в штрафном боксе — а он из тех парней, которых ты хочешь подбодрить, — сказал Труба после матча. — Он делает то же самое, что [сделали мы], когда другие парни зарабатывают меньшинство, а он выходит на его нейтрализацию. Он допустил ошибку, он знал, что ошибся, [наработав на штраф за неспортивное поведение] — и именно в этот момент твоим товарищам по команде приходится тебя поддержать».

И «Рейнджерс» сделали это. Они выручили Линдгрена точно так же, как он часто выручал остальных. Его ценность для команды очевидна. И для хоккея теперь тоже.