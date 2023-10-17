Новиков: если бы Овечкин вернулся в Россию, ему дали бы хороший государственный контракт

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о старте капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне и оценил влияние форварда на НХЛ.

«Овечкин сейчас является символом мирового хоккея. Это Эверест. Неважно, сколько голов он забьёт. Шумиха вокруг него просто отвлекает. Этот человек является образцом преданности хоккею. Если представить, что он вернулся бы в Россию, то ему дали бы хороший государственный контракт. Это символ нашей страны, со своим авторитетом он мог бы заработать столько денег, что «Вашингтону» мало бы не показалось.

Думаю, текущую шумиху нужно прекратить. Слава Овечкина в том, что он выходит на лёд, не жалея себя, и показывает пример другим хоккеистам. Александр – символ НХЛ. Он даёт надежду всем великим хоккеистам, которые хотят играть долго.

Конечно, везде есть критики. Стоит оступиться – и в тебя полетят шайбы и камни. Но перед Овечкиным надо снимать шляпу. Таких, как он, больше не будет. Мы помним Горди Хоу, Бобби Халла. Но сегодня хоккей совершенно другой, очень сложный. Овечкин – ледокол, который пробивает толщу льда — а за ним плывут кораблики. Овечкин разбивает хоккейные льды и является для всех примером. Сегодня важно не то, как он сыграл, а то, что он вышел на площадку», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».