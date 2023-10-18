Капитан «Куньлуня»: Москва пропитана историей, обожаю русскую архитектуру

Капитан «Куньлуня» Брэндон Ип рассказал о своём отношении к столице Российской Федерации — Москве.

«Китай для канадца – не как другая планета, я думал, различий будет больше. Мы же сначала были в Шанхае, а это такой интернациональный торговый город, очень вестернизированный. Многие там говорят на английском, рестораны всех кухонь мира, как дома. Я думал, придётся дольше ко всему привыкать, но всё оказалось проще.

Что поразило в Китае? Народу там, конечно, — с ума сойти! В Шанхае столько людей, я к такому точно не привык. И в Пекине было круто посмотреть на достопримечательности, исторические места – Великую китайскую стену, площадь Тяньаньмэнь, прикоснуться к истории Китая. Всё это просто дух захватывает.

От Москвы впечатления похожие, она тоже вся пропитана историей. Кремль, Красная площадь – это всё очень круто и красиво. Всем в команде нравится Москва, очень динамичный и густонаселённый город, море шикарных ресторанов. Прекрасный, красивейший город, я обожаю различные стили русской архитектуры. И погода в этом году шепчет. Сейчас уже похолодало, но в этом году очень много солнца», — сказал Ип в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.