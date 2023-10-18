«Где развивать хоккей, как не в Китае?» Интервью с капитаном «Куньлуня»

Это сейчас «Куньлунь» испытывает серьёзные трудности – команда проиграла 10 матчей подряд, и даже Теэму Пулккинен пока ничем не может помочь. Но на старте сезона «драконы» блистали, выдав самое мощное начало регулярки в своей истории (три победы кряду), и успели разжиться очковым заделом, который позволяет им и в нынешней непростой ситуации не унывать и рассчитывать на большее.

Да и в матчах они бьются и чаще всего проигрывают не безвольно, а в борьбе. Кажется, раньше такого не было. Неужели и правда «драконы» будут до последнего бороться за плей-офф? Об этом и многом другом поговорили с капитаном команды Брэндоном Ипом.

«Мы в неплохой форме, хотя результаты сейчас этого не показывают»

— Брэндон, как настроение? Недавно у вас было четыре матча за пять дней, как вы вообще держитесь на ногах? Это уму непостижимо!

— Да, мы очень устали, четыре матча за пять дней не проходят бесследно для организма. Мы знали, что будет такой график, готовились, но тяжело поддерживать высокий уровень хоккея, когда играешь так много. Слава богу, эти матчи уже позади.

— Тем более вам уже 38, не юный возраст для хоккеиста.

— Знаю, знаю. Но я всё равно неплохо держусь (улыбается).

— Какие настроения в команде? У «Куньлуня» был лучший старт сезона в истории клуба, а теперь – долгая серия поражений.

— Сейчас тяжело. Действительно, у нас был великолепный старт, однако потом пошли травмы, многие ключевые игроки надолго вылетали, только сейчас начали возвращаться. Затем мы нарвались на крайне непростой график. Да, тяжело, но мы много матчей проигрываем в одну шайбу. Мы в каждом матче в игре, однако пока не получается найти свою игру в атаке. Надеюсь, начнём постепенно выкарабкиваться и вернём игру, которую показывали в начале сезона. В прошлом матче забили три, это шаг в верном направлении. Плюс появились новые игроки, это добавит нам глубины. Так что мы в неплохой форме, хотя результаты сейчас этого и не показывают.

— У вас даже защитники в нападении выходили!

— Да, до сих пор выходят. Фрэм делает великолепную работу, отличный игрок для нас, очень разносторонний. Для защитника так играть в центре, да ещё и забивать, это круто.

— Теперь в команду пришёл Теэму Пулккинен, опытный снайпер.

— Да, нам как раз такой нужен. Мы рады такому усилению, он добивался большого успеха в этой лиге. У него великолепный бросок, уверен, его будут много использовать в большинстве. Нам нужна его помощь в атаке.

—У вас в этом сезоне две драки, это вы так проявляете своё капитанство, защищая партнёров?

— Да, я всегда встаю за партнёров, что бы ни случилось. Это всё накал игры, часть хоккея.

Бой Ипа с Белевичем Фото: ХК «Куньлунь»

«Никто никогда не думал просто доиграть и свалить домой»

— Вы сейчас так много играете для того, чтобы в феврале была пауза на олимпийскую квалификацию. Что думаете о своих шансах?

— С нетерпением ждём этого. Думаю, у нас в этом году очень хорошие шансы. За нас будут играть ключевые игроки – Джереми Смит сильно поможет нам в воротах. Но это будет в феврале, сейчас мы так далеко не забегаем, сосредоточены на сезоне КХЛ. Однако квалификационный турнир в календаре отметили и очень его ждём.

— Всё равно это огромная нагрузка. К тому же сборной Китая ещё предстоит Кубок Первого канала в декабре.

— Не знаю, что там будет с составом, возможно, на турнир привлекут китайских игроков, чтобы немного снять с нас нагрузку. Действительно, очень много матчей, расписание тяжёлое. Но скоро должно стать полегче.

— И при этом ещё остаётся задача выхода в плей-офф?

— Естественно. У соперников в запасе по несколько матчей, но, несмотря ни на что, мы всё ещё в деле. Надеюсь, пойдут победы, было бы шикарно выйти в этом году в плей-офф.

— Эта команда отличается от предыдущих? Джереми Смит говорил недавно, что в этом году коллектив более сплочённый, все мотивированны.

— У нас всегда был сплочённый коллектив, но скажу, что уже на сборах все были мотивированны. Первые пару недель показали, что мы можем выигрывать. А многие поражения были в одну-две шайбы. Настрой точно другой, мы знаем, что можем лучше, чем говорят наши результаты. Последние несколько лет мы были на дне таблицы, так что будет здорово выйти в плей-офф, чтобы о нас начали говорить.

— В России у многих складывалось ощущение в последние годы, что хоккеистам «Куньлуня» не очень и хотелось в плей-офф. Вы часто хорошо начинали регулярку, но к концу сезона казалось, что игроки просто доигрывают чемпионат и хотят уехать домой. В этом году ощущения другие, вы реально бьётесь в каждом матче.

— Да, ощущения другие. Нет, у нас всегда стоит цель выхода в плей-офф, просто в прошлые годы были особые обстоятельства. Мы старались развивать китайских игроков, готовить их к Олимпиаде. А в этом ощущения немного другие – и состав немного другой, появились новые ребята. Это говорит о том, что руководство прилагает усилия, чтобы команда вышла в плей-офф.

— То есть это неправильное предположение, просто сейчас обстоятельства изменились?

— Да. Мы хотим выигрывать каждый матч, попадать в плей-офф. Сейчас немного другой настрой, другие игроки, но отношение к делу не изменилось. Никто никогда не думал о том, чтобы просто доиграть и свалить домой.

Брэндон Ип Фото: ХК «Куньлунь»

— Как новый главный тренер Виктор Игнатьев повлиял на настрой?

— Сильно. У нас были тяжёлые сборы, мы готовились к напряжённому графику матчей. С самого начала настрой был на попадание в плей-офф. Он и сам много где поиграл, у него огромный опыт в Северной Америке, Латвии, КХЛ. Он знаком с разными стилями игры и прививает этот стиль команде. Это хорошо, ведь у нас есть и североамериканцы, и россияне, и китайцы, и финн. Он понимает, в каких стилях мы все играем, и сейчас у него хорошо получается всё это совместить в одной системе. Это гибрид североамериканского, европейского и российского стилей.

— После одного из матчей он сказал, что при нём в «Куньлуне» ни у кого не будет короны на голове. Так и есть?

— Нет, никто не думает, что будет легко. Мы за трудный и длинный путь, в котором закаляется характер.

«Куньлунь» — не просто олимпийский проект. Где развивать хоккей, как не в Китае?»

— Что вообще с хоккеем в Китае происходит? В России считали, «Куньлунь» – проект чисто под домашние Игры, но команда продолжает выступать в КХЛ, есть планы вернуться в Китай.

— Да, надеемся, в следующем году вернёмся или через год, продолжим развивать хоккей в стране. На Олимпиаде мы привлекли много внимания к этому виду спорта. Людям хоккей понравился. «Куньлунь» — это не просто олимпийский проект, а более глобальный проект для распространения хоккея по миру. Где его развивать, как не Китае, который является одной из самых населённых стран в мире? Думаю, хоккей сможет там преуспеть.

— Сейчас ещё и женская сборная неожиданно вышла в элиту.

— Да, мы за ней пристально следим, у меня много друзей в команде. Они делают отличную работу, мужская сборная постарается пойти по их стопам. Впереди олимпийская квалификация, чемпионат мира. Надеюсь, мы тоже сможем выйти в следующий дивизион.

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— В Китае вообще за командой-то следят? Вам кто-то пишет, спрашивает, как вы там в России, кроме родственников?

— Да, следят. Не так уж много людей, однако возвращение в Пекин должно пойти на пользу. Когда начнём играть перед своими зрителями, фанатская база начнёт расти. Но какая-то база у нас уже есть, мы же играли в Шанхае и Пекине. Мы и сейчас получаем большую поддержку в соцсетях, это круто.

— Даже сейчас на матчи ходят китайцы, которые живут в Москве.

— Да, я это замечаю. В этом году вообще у нас стало больше болельщиков на домашних матчах. Это вдохновляет, так гораздо легче играть. Вообще, приятно, что китайцы нас поддерживают, где бы мы ни играли. И в Санкт-Петербурге тоже много китайских болельщиков, в Казани, в Минске – в больших городах. Китайское сообщество за нами следит.

«Против игроков НХЛ Китаю было бы тяжелее, зато о нас бы больше говорили в СМИ»

— Давайте вспомним Олимпиаду. Насколько это было для вас уникальное и важное в карьере событие?

— Это клише, но для меня это действительно стало сбывшейся мечтой. В детстве ты смотришь Олимпиаду по телевизору, а поучаствовать в ней самому, представлять коренную страну своих родителей – это потрясающе. У нас была огромная поддержка, на всех матчах были аншлаги, это просто невероятно!

— Гордитесь, что не просто играете, а являетесь капитаном и «Куньлуня», и сборной, и вообще одним из главных первопроходцев китайского хоккея?

— Это невероятная честь для меня. Мне очень повезло оказаться в такой ситуации. К счастью, у меня есть поддержка всех остальных игроков, и мне не приходится всё делать одному. Есть Спенсер Фу, Кори Кейн, Люк Локхарт, они в лиге столько же, сколько и я, так что у нас есть хороший фундамент, и такую команду легко вести за собой.

— Родители, наверное, тоже гордятся.

— Да, родители – мои главные болельщики. Всегда смотрят мои матчи, даже несмотря на разницу во времени, интересуются командой. К сожалению, из-за ковидных ограничений они не могли приехать в Китай на Олимпиаду и увидеть наши матчи вживую. Но мы надеемся попасть на Олимпиаду-2026, это одна из наших главных целей. В Италию они смогут приехать.

— А как они в Канаде КХЛ смотрят?

— По каким-то ссылкам, может, и нелегальные трансляции. Не знаю, как они их находят, но как-то смотрят, поддерживают команду.

— Для дебюта сборная проявила себя достойно или рассчитывали на большее?

— Обидно, что ни одного матча не выиграли, но хоккей – новый для Китая спорт. Чтобы выйти на доминирующие позиции, нужны десятилетия. Так что, думаю, дебют был хорошим, я очень горжусь ребятами. Мы в каждом матче бились до конца, не сдавались. И счета не отражают содержание игр. Мы разгромно проиграли США на старте, но там после первого периода счёт был только 0:1, с Канадой довольно долго оставались в игре. Германии проиграли только 2:3, в том матче у нас точно были шансы выиграть. В целом это всё равно был успех.

Сборная Китая по хоккею на Олимпиаде-2022 Фото: Bruce Bennett/Getty Images

— Майк Кинэн сказал, что вам повезло, что НХЛ не приехала.

— С какой стороны посмотреть. Да, против игроков НХЛ нам было бы тяжелее, но, играя против звёзд вроде Макдэвида, Маккиннона и Кросби, о нас бы больше говорили в СМИ, больше людей узнали бы о китайском хоккее. Так что в каком-то смысле это положительный момент, а в каком-то – отрицательный.

«Нгок знает о хоккее больше, чем вы можете подумать. Он следит за командой»

— В сентябре команду посетил владелец Билли Нгок. Насколько важно его появление в раздевалке для игроков – понимаете, что играете не просто так?

— Это здорово, Билли вообще молодец. Он всегда поддерживает команду, следит за игроками, болеет за нас, желает удачи. У нас с ним отличные отношения, он постоянно мне пишет. Сейчас он смог познакомиться с новыми игроками, повидался со всеми, это классно. Он отличный владелец клуба.

— Вообще, часто он общается с игроками? В российском хоккее он не самый известный человек, в мероприятиях не участвует, на людях не появляется.

— Когда мы играли в Пекине, он на все наши матчи ходил. На Олимпиаде тоже был, и в России на матчи периодически приезжает. Он любит смотреть хоккей.

— В хоккее что-то понимает?

— Да. Он до сих пор изучает эту игру, но знает о ней больше, чем вы можете подумать. Не знаю, нравится ли ему быть в центре внимания. Может, наоборот, он хочет оставаться в тени, просто быть частью команды, поэтому не появляется перед российскими СМИ.

«Менталитет у Кинэна олдскульный, он любит кричать и орать»

— Вы один из главных старожилов команды, успели поиграть при восьми тренерах, если я никого не забыла. И с Кинэном успели поработать. О Железном Майке ходит много разных историй, у вас есть какая-нибудь? У него действительно скверный характер?

— Менталитет у него точно олдскульный (улыбается). Если что-то сделаешь не так, он это так не оставит. Любит кричать и орать. Но с ним было интересно работать.

— За шесть лет столько всего происходило. Вы играли в Шанхае и Пекине, Шэньчжене, переходили с Востока на Запад. И всё это – в одной команде, просто безумие!

— Да уж, мы немало поездили (улыбается). Но это отличный опыт, круто было поиграть в Восточной конференции, и сейчас круто играть на Западе. Теперь мы чаще приезжаем в тот же Петербург, и перелёты здесь легче, и смен часовых поясов на Западе не так много. Да и в принципе круто пожить в разных городах.

— Где больше всего понравилось жить?

— О, это сложный вопрос, мне всегда его задают. Не знаю, мне везде нравилось. Мне нравилось играть в Шанхае и в Пекине, в Москве тоже нравится. Каждый из этих городов по-своему уникален. И все они большие, а я привык жить в больших городах, в межсезонье живу в Бостоне. Мне нравится темп больших городов и то, что они могут предложить.

— Правда, что в Пекине больший интерес к хоккею, чем в Шанхае и Шэньчжене, потому что он на севере страны?

— Хоккей называют зимним видом спорта, а в Пекине холоднее. Думаю, действительно, там к нам было больше внимания, к тому же и Олимпиада именно там проходила. Но в Шанхае тоже было здорово. Болельщиков не так много, но город потрясный.

— Расскажите о Китае. Вы там были когда-нибудь до «Куньлуня»?

— Нет, и родители тоже раньше никогда не были. Но навещали меня в Китае в первом сезоне. Здорово, что мы с семьёй смогли прикоснуться к своим корням.

— Для канадца Китай – как другая планета?

— Вообще нет, я думал, различий будет больше. Мы же сначала были в Шанхае, а это такой интернациональный торговый город, очень вестернизированный. Многие там говорят на английском, рестораны всех кухонь мира, как дома. Я думал, придётся дольше ко всему привыкать, но всё оказалось проще.

— А вообще, какие-то китайские традиции у вас в семье хранят или вы совсем-совсем канадец, не считая китайского паспорта?

— Мы, конечно, больше канадцы, но некоторые китайские традиции соблюдаем. Семейный ужин на китайский Новый год, дарим китайские красные конверты с деньгами на праздники. Но в целом да, мы вестернизированы, однако сейчас начинаем знакомиться с китайской культурой.

— Китай – главная экономика мира, технологии, огромные города. Что вас там поразило?

— Народу там, конечно, с ума сойти! В Шанхае столько людей, я к такому точно не привык. И в Пекине было круто посмотреть на достопримечательности, исторические места – Великую китайскую стену, площадь Тяньаньмэнь, прикоснуться к истории Китая. Всё это просто дух захватывает.

«Москва пропитана историей, обожаю русскую архитектуру»

— А в Москве как вам живётся?

— Впечатления похожие, Москва тоже вся пропитана историей. Кремль, Красная площадь – это всё очень круто и красиво. Всем в команде нравится Москва, очень динамичный и густонаселённый город, море шикарных ресторанов. Прекрасный, красивейший город, я обожаю различные стили русской архитектуры. И погода в этом году шепчет. Сейчас уже похолодало, но в этом году очень много солнца.

— А Мытищи как? Это всё-таки не Шанхай и не Москва.

— Я живу ближе к Москве, но и в Мытищах всё здорово. Отличная арена, сейчас стало ходить больше болельщиков.

— Какие-то вещи в России вас удивляют?

— Если честно, нет. Я просто наслаждаюсь жизнью в России, путешествиями по разным городам. Люди здесь замечательные, очень дружелюбные, всё здорово. Я, конечно, по-русски не говорю, временами попадаю на языковой барьер. К счастью, рядом всегда находятся люди, которые готовы нам помочь.

— Да уж. Обычно иностранцы русский язык называют сложным, но китайский, наверное, ещё хуже.

— По мне так они оба очень сложные (улыбается). Тяжело выучить оба языка, так, нахватался слов и в том, и в другом. В китайском у меня был прогресс, пока мы базировались в Китае, но я уже всё забыл. Думаю, вспомню, когда туда вернёмся. А так мы с ребятами постоянно повторяем, как нам повезло, что английский – универсальный язык, на котором везде говорят.

«Ларионов видит игру не так, как все остальные, поэтому он Профессор»

— Назовëте лучшую и худшую арены в КХЛ?

— Лучшая арена, дайте подумать… Так много классных арен. В Омске одна из самых новых, в этом смысле она хороша. Но я больше по олдскулу. Нравится играть в Казани, там всегда битком. И мне нравился старый стадион «Сибири», он напоминал старые катки, на которых мы играли в детстве. Дерево, холод, запахи – всё там напоминало о детстве. Но мне уже не терпится увидеть их новый стадион!

Что до худшего… Если говорить о гостевых раздевалках, то до реновации на старом стадионе «Сибири» была довольно плохая. Но всё работало, а так я не слишком прихотливый парень.

ЛДС «Сибирь» Фото: ХК «Сибирь»

— Вы же играли в НХЛ, действительно арена «Авангарда» похожа на арену НХЛ?

— Да, пожалуй. Я, конечно, только гостевую раздевалку и саму арену видел, но она точно напоминает арену НХЛ. Куб огромный, и трибуны расположены под острым углом, так что даже на верхнем ярусе чувствуется, что ты близко ко льду.

— А лучший и худший города?

— Нравятся Санкт-Петербург, Москва. Ещё назову Екатеринбург – хороший и недооценённый город, за пределами России о нём мало кто знает. А мне он нравится. А плохие города не хочу выделять, мне везде нравится. Даже в небольших городах найдётся приличный ресторан, и я просто получаю удовольствие, путешествуя по разным уголкам России.

— За ваши шесть лет в КХЛ видите положительные изменения в аренах, инфраструктуре, оснащении тех же раздевалок?

— Да, КХЛ делает огромную работу, растёт, строит новые арены, на старых стадионах проходят реновации раздевалок, душевых и всего такого. Со временем всё точно становится лучше.

— А как КХЛ изменилась за то время, что вы здесь играете?

— Просто безумие, какая молодёжь сейчас появляется, какое у этих ребят катание, видение игры. И какие они быстрые, особенно по сравнению со мной, я-то, наоборот, уже только медленнее становлюсь (улыбается). Тяжело за ними успевать! Появляются великолепные игроки, которые играют в России и развиваются, а некоторые потом уезжают в НХЛ. Например, Кирилл Капризов. Я ещё тогда знал, что это будет особенный, великолепный игрок. Ну а теперь он в НХЛ, это круто.

— А кто из нынешней молодёжи вас впечатляет?

— Ох, много кто! Молодой защитник «Торпедо», Силаев. Потрясающее катание, тем более учитывая его рост под два метра. Очень молодой парень, у которого впереди великолепная карьера, это уже сейчас видно.

Всегда впечатлял Дмитрий Яшкин, его умение забивать голы. В большинстве, с пятачка, в выходах «в ноль», как угодно. Большой мастер, дай ему шанс – он забьёт. И всегда в топе снайперов.

— За «Торпедо» сейчас и некоторые другие команды потянулись, тоже стали проповедовать такой стиль.

— Да, «Торпедо» — очень быстрая команда, которая любит быстро двигать шайбу, постоянно перепасовываться, разыгрывать до пустых ворот, такой «ран-энд-ган» стиль, остроатакующий. Против них очень тяжело обороняться, «Торпедо» уже успело доставить нам проблем. Но для болельщиков их игра – сплошное удовольствие. Тут надо отдать должное Игорю Ларионову. Помню, как в детстве смотрел за его игрой в «Детройте». Его называют Профессором, потому что он видит игру не так, как все остальные. Уверен, он учит своих ребят, как видеть игру так же, как он. И это к тому же приносит успех.

Игорь Ларионов Фото: vk.com/torpedonn

— Вы за «Детройт» в детстве болели?

— За «Ванкувер», я же в Ванкувере вырос. Но я обожал противостояние «Детройта» с «Колорадо» в 1990-х и начале 2000-х! Это были невероятные матчи, тогда был другой стиль игры, такая смесь мастерства и жёсткости.

— Получается, за «Ванкувер» болели во времена Буре?

— Да, в детстве он был моим любимым игроком. Русская ракета. Никогда его не встречал, но играл он круто!

— Последний вопрос. Как думаете, КХЛ поможет китайцам преуспеть в хоккее?

— Не сомневаюсь в этом. Они дали нам дом, возможность развивать игроков с китайскими корнями и непосредственно игроков из Китая. Мы можем играть в великолепной лиге. Да, это непросто, потому что уровень здесь очень высок, много сильных игроков и команд. Но так и становятся лучше – играя против лучших. Постепенно мы становимся лучше и, надеюсь, сможем продемонстрировать это в нынешнем сезоне, выйдя в плей-офф.