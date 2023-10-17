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Защитник Антипин рассказал об изменениях в «Тракторе» при тренере Алексее Заварухине

Защитник Антипин рассказал об изменениях в «Тракторе» при тренере Алексее Заварухине
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Защитник «Трактора» Виктор Антипин прокомментировал поражение от «Амура» (2:3) и рассказал об изменениях, которые привнёс исполняющий обязанности главного тренера челябинского клуба Алексей Заварухин.

«Бросали в игроков соперника, не доводили шайбу до вратаря. Играли больше по периметру, мало обостряли, поэтому результат такой. Был полный стадион, большое спасибо болельщикам за поддержку. Плохо, что не можем их порадовать.

Изменилась ли игра при Алексее Заварухине? Конечно, поменялась, мы раскрепостились. Защитники активнее стали играть? Да, в зоне атаке можно творить, а в своей и средней зоне – играть правильно, от простоты, с холодной головой, чтобы допускать меньше ошибок. С Анваром Гатиятулиным попрощались? Да, он пришёл к нам, попрощался, пожал руки. Пожелали удачи друг другу», — приводит слова Антипина сайт КХЛ.

В следующем матче «Трактор» примет магнитогорский «Металлург», а «Амур» сыграет в гостях с «Автомобилистом». Обе встречи пройдут 19 октября.

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