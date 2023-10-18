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«В следующий раз ему надо просто оторвать голову!» Экс-арбитр НХЛ — о буллитах Кузнецова

«В следующий раз ему надо просто оторвать голову!» Экс-арбитр НХЛ — о буллитах Кузнецова
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Бывший арбитр НХЛ Тим Пил остался крайне недоволен стилем исполнения буллитов российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова. Россиянин выполняет серию финтов на крайне низкой скорости, чем многие вратари недовольны. Кузнецов забил восемь из девяти буллитов в подобном стиле.

«Я уверен, что это будет горячая тема для Колина Кэмпбелла (Вице-президент НХЛ по хоккейным операциям. — Прим. «Чемпионата») и Департамента хоккейных операций. Это не то, что мы хотели увидеть, когда в НХЛ была введена послематчевая буллитная серия. Подобные трюки превращают нашу игру в посмешище. В следующий раз, когда Кузнецов сделает это, вратарь должен атаковать его и оторвать ему голову!» — написал Пил в своём аккаунте в соцсети.

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