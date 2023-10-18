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В «Автомобилисте» рассказали, когда американец Ник Эберт вернётся в расположение команды

В «Автомобилисте» рассказали, когда американец Ник Эберт вернётся в расположение команды
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Директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил о сроках возвращения в состав американского защитника Ника Эберта.

«Ник Эберт исправляет собственные медицинские ошибки, допущенные им самим. Мы ждём его появления в расположении команды в последнюю неделю октября», – сказал Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

29-летний защитник ещё не провёл ни одного матча в сезоне-2023/2024 КХЛ. В прошлом сезоне Эберт сыграл 62 игры в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забил 11 голов и отдал 30 результативных передач. В плей-офф на счету американца 8 (5+3) очков в семи матчах серии с магнитогорским «Металлургом».

Эберт является обладателем Кубка Колдера сезона-2014/2015 АХЛ в составе «Манчестер Монаркс».

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