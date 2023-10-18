Стал известен срок возвращения в строй игроков «Автомобилиста» Блэкера и Валка

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о сроках возвращения в строй защитника Джэсси Блэкера и нападающего Кёртиса Валка.

«Ждём их возвращения в строй в ближайшее время, оба уже катаются с командой. Возможно, увидим их в составе уже в воскресенье (к домашнему матчу с «Сибирью» 22 октября. – Прим. «Чемпионата»)», – сказал Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Валк получил повреждение в матче с «Амуром» в начале октября. В текущем сезоне-2023/2024 КХЛ нападающий сыграл 14 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре передачи.

Блэкер не играет с середины сентября. В текущем сезоне защитник провёл семь матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.