Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен срок возвращения в строй игроков «Автомобилиста» Блэкера и Валка

Стал известен срок возвращения в строй игроков «Автомобилиста» Блэкера и Валка
Комментарии

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о сроках возвращения в строй защитника Джэсси Блэкера и нападающего Кёртиса Валка.

«Ждём их возвращения в строй в ближайшее время, оба уже катаются с командой. Возможно, увидим их в составе уже в воскресенье (к домашнему матчу с «Сибирью» 22 октября. – Прим. «Чемпионата»)», – сказал Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Валк получил повреждение в матче с «Амуром» в начале октября. В текущем сезоне-2023/2024 КХЛ нападающий сыграл 14 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре передачи.

Блэкер не играет с середины сентября. В текущем сезоне защитник провёл семь матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Материалы по теме
Эксклюзив
В «Автомобилисте» рассказали, когда американец Ник Эберт вернётся в расположение команды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android