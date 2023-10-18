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Американский новичок «Трактора»: готов рассмотреть вариант принятия гражданства России

Американский новичок «Трактора»: готов рассмотреть вариант принятия гражданства России
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Нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон заявил, что не против рассмотреть вариант принятия российского гражданства. Ранее российские паспорта получили американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл и канадский игрок обороны «Амура» Кэмерон Ли.

«Думаю, что получение российских паспортов в этом случае выгодно и для игрока, и для команды. Команде не нужно использовать позицию легионера на такого игрока, что, конечно, помогает клубу.

Как я уже сказал, если мой контракт продлят и я продолжу играть в КХЛ, а такой вариант поможет моей команде, сделает лучше ей и моей карьере, то рассмотрю такой вариант», – цитирует Робинсона Metaratings.ru.

Робинсон провёл за «Трактор» шесть матчей, в которых забил два гола.

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