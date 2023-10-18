Тренер «Вашингтона» прокомментировал провальную игру звена Овечкина на старте сезона

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал провальную игру первого звена команды в первых матчах сезона. Кроме того, специалист ответил на вопрос о смене партнёров Александра Овечкина в первой тройке атаки. В первых встречах россиянин играл с Никласом Бекстрёмом и Ти Джеем Оши. Последнюю тренировку капитан «столичных» провёл с Томом Уилсоном и Диланом Строумом.

«Поменять партнёров Овечкина по звену? Я много размышлял об этом в первом матче. Не думаю, что его звено сыграло хорошо в прошлой встрече. На мой взгляд, они не были проблемой, но не думаю, что они создали много моментов. Когда что-то и удавалось, это выглядело хорошо. Например, у Оши был неплохой шанс, но шайба просто просвистела мимо створа ворот.

Многие из их попыток пройти в чужую зону просто глохли — будь то потеря шайбы или передача в конёк. В эти моменты им приходилось отрабатывать в обороне, бóльшую часть матча казалось, будто они бегали за шайбой. Частично это касается и Алекса, но в основном — всей нашей группы атаки. Мы пытались найти больше «химии» [между игроками].

Думаю, тройка Строума была лучшей в первых двух матчах с точки зрения аналитики, продуктивности, давления, оказываемого на соперника, и создания моментов в атаке. Мы много говорили об этом. Теоретически мы можем разбить звенья, но тогда будем поддерживать одних ребят в ущерб другим. Нам нужно просто немного потасовать игроков», — приводит слова Карбери журналист Том Гулитти на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).