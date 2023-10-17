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Овечкин в третий раз в карьере не смог набрать очков в двух первых матчах сезона НХЛ

Овечкин в третий раз в карьере не смог набрать очков в двух первых матчах сезона НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин остался без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (3:2 Б). Капитан столичной команды не может набрать результативные баллы во второй встрече с начала сезона. Общий показатель полезности Овечкина — «-1».

Это третий случай в карьере российского форварда, когда в двух стартовых встречах сезона он остаётся без результативных баллов. В сезоне-2022/2023 Овечкин в первых двух матчах не набрал очков при общем показателе полезности «-3». При этом он отличился в третьей встрече сезона. В сезоне-2016/2017 нападающий «Вашингтона» также остался без результативных баллов в первых двух матчах чемпионата при показателе полезности «-1». Овечкин также набрал очки в третьей встрече.

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). «Вашингтон» одержал победу со счётом 3:2 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).

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