Бывший форвард «Динамо», «Йокерита» и сборной Швеции Харью завершил карьеру

37-летний бывший форвард московского «Динамо», «Йокерита» и сборной Швеции Юхан Харью завершил игровую карьеру, сообщает Hockey Sverige.

В Континентальной хоккейной лиге Харью играл в сезоне-2009/2010. В 55 матчах за бело-голубых шведский игрок забросил четыре шайбы и отдал 14 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков с показателем полезности «-10». За финский «Йокерит» швед провёл 26 встреч, где набрал 7 (3+4) очков.

В Национальной хоккейной лиге Йохан сыграл за «Тампа-Бэй Лайтнинг» 10 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Харью выступал за сборную Швеции в нескольких турнирах, в том числе играл на чемпионатах мира 2009 и 2010 годов, где завоевал бронзовые медали.