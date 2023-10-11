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Экс-форвард «Сибири» и «Локомотива» Давид Улльстрём завершил карьеру хоккеиста

Экс-форвард «Сибири» и «Локомотива» Давид Улльстрём завершил карьеру хоккеиста
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Бывший нападающий клубов КХЛ Давид Улльстрём завершил карьеру хоккеиста, сообщает Hockey Sverige. Шведский хоккеист завершил игровую карьеру в возрасте 34 лет.

Сезон-2019/2020 Улльстрём начинал в рижском «Динамо», после чего клуб расторг контракт. В сезоне-2019/2020 нападающий забросил две шайбы и сделал три результативные передачи в 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ, заработав показатель полезности «0» и набрав две штрафные минуты.

C 2020 года выступал в чемпионатах Швейцарии, Швеции и Германии. Прошлый сезон-2022/2023 выступал за немецкий «Швеннингер Уайлд Уингз», где провёл 17 матчей, забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

Швед выступал в Континентальной хоккейной лиге, защищая цвета «Локомотива», «Северстали», «Сибири» и минского «Динамо». В общей сложности на его счету 85 (47+38) очков в 180 матчах.

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