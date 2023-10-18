Руководство НХЛ проводит опрос команд на тему «децентрализации» драфта

Инсайдер Эллиотт Фридман в соцсети Х (ранее Twitter) рассказал, что Национальная хоккейная лига официально проводит опрос команд на тему «децентрализации» драфта. Идея состоит в том, чтобы команды оставались дома и не приезжали в конкретное место для выбора игроков. Сообщается, что такая практика применяется в НФЛ и НБА. Изменения могут коснуться драфта 2025 года.

Напомним, драфт НХЛ 2023 года прошёл в Нэшвилле в конце июня. В общей сложности на драфте были выбраны 19 российских хоккеистов, что стало четвёртым результатом по национальному представительству. Первое место заняла Канада (87), в тройку лучших вошли США (49) и Швеция (25). Пятое место досталось Финляндии (15). Следом расположились Словакия (8), Чехия (7), Беларусь (5). Германия (3), Австрия, Дания, Франция, Италия, Казахстан и Швейцария (по одному).