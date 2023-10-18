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Демидов и Силаев вошли в топ-10 рейтинга драфта НХЛ — 2024 по версии Sportsnet

Демидов и Силаев вошли в топ-10 рейтинга драфта НХЛ — 2024 по версии Sportsnet
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Канадский портал Sportsnet представил ранний рейтинг драфта Национальной хоккейной лиги 2024 года.

В топ-10 рейтинга вошли два российских хоккеиста: нападающий СКА Иван Демидов (третье место) и защитник нижегородского «Торпедо» Антон Силаев (седьмое место).

В текущем сезоне 17-летний Демидов провёл четыре матча за армейский клуб, где результативными действиями не отметился. В ВХЛ и МХЛ Иван провёл три матча, где также очков не набрал.

17-летний игрок обороны Силаев сыграл за нижегородский клуб 19 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности семь очков.

Полностью топ-10 рейтинга выглядит так:

1. МакКлин Селебрини, нападающий;
2. Коул Эйзерман, нападающий;
3. Иван Демидов, нападающий;
4. Беркли Каттон, нападающий;
5. Артём Левшунов, защитник;
6. Сэм Дикинсон, защитник;
7. Антон Силаев, защитник;
8. Адам Йиржичек, защитник;
9. Майкл Брандсегг-Нигард, нападающий;
10. Райдер Ричи, нападающий.

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