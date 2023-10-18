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Торпедо — Сибирь. Прямая трансляция
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«Сибирь» прервала шестиматчевую серию поражений, победив по буллитам «Торпедо»

«Сибирь» прервала шестиматчевую серию поражений, победив по буллитам «Торпедо»
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В Нижнем Новгороде завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Торпедо» принимало новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 5:4.

На второй минуте первого периода Деннис Ян с передач Владислава Фирстова и Антона Силаева открыл счёт в матче. На 12-й минуте периода Егор Климович с передач Тейлора Бека и Тимура Ахиярова восстановил равенство в счёте.

На седьмой минуте второго периода Антон Сизов с передач Андрея Белевича и Кирилла Уракова вновь вывел хозяев вперёд. На 12-й минуте периода Василий Атанасов с передачи Максима Летунова сделал счёт 3:1. На 15-й минуте периода Владимир Бутузов с передачи Николая Прохоркина сократил отставание до минимума. На 18-й минуте периода Энди Андреофф с передач Тейлора Бека и Николая Прохоркина вновь сделал счёт равным.

В начале третьей двадцатиминутки Владислав Фирстов с передач Игоря Ларионова и Михаила Орлова в третий раз вывел нижегородцев вперёд. За 17 секунд до конца третьего периода Тейлор Бек с передач Егора Аланова и Владимира Бутузова сделал счёт 4:4.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Николая Прохоркина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2023, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 5
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Ян (Фирстов, Силаев) – 01:20 (5x4)     1:1 Климович (Бек, Ахияров) – 11:04 (5x5)     2:1 Сизов (Белевич, Ураков) – 26:34 (5x5)     3:1 Атанасов (Летунов) – 31:17 (4x5)     3:2 Бутузов (Прохоркин) – 34:59 (5x5)     3:3 Андреофф (Бек, Прохоркин) – 37:24 (5x3)     4:3 Фирстов (Ларионов, Орлов) – 42:07 (5x5)     4:4 Бек (Аланов, Бутузов) – 59:43 (6x5)     4:5 Прохоркин – 65:00    
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