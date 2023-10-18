«Спартак» одержал седьмую победу подряд, одолев в гостях «Сочи»

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В Сочи завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ХК «Сочи» принимал «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На четвертой минуте первого периода Артур Тянулин с передачи Амира Гараева открыл счёт в матче. На 12-й минуте периода Михал Чайковски с передач Николая Голдобина и Андрея Локтионова восстановил равенство в счёте.

На 11-й минуте второй двадцатиминутки Герман Рубцов с передачи Михала Чайковски вывел москвичей вперёд.

В конце третьего периода Андрей Локтионов установил окончательный счёт, поразив пустые ворота.

Это победа стала для подопечных Алексея Жамнова седьмой подряд. Последний раз красно-белые проигрывали «Локомотиву» 2 октября.

В следующем матче «Сочи» сыграет дома с астаниниским «Барысом» 20 октября. «Спартак» сыграет в гостях с «Адмиралом» 22 октября.