Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» одержал седьмую победу подряд, одолев в гостях «Сочи»

«Спартак» одержал седьмую победу подряд, одолев в гостях «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

В Сочи завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ХК «Сочи» принимал «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На четвертой минуте первого периода Артур Тянулин с передачи Амира Гараева открыл счёт в матче. На 12-й минуте периода Михал Чайковски с передач Николая Голдобина и Андрея Локтионова восстановил равенство в счёте.

На 11-й минуте второй двадцатиминутки Герман Рубцов с передачи Михала Чайковски вывел москвичей вперёд.

В конце третьего периода Андрей Локтионов установил окончательный счёт, поразив пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2023, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
1:0 Тянулин (Гараев) – 03:56 (5x5)     1:1 Чайковски (Голдобин, Локтионов) – 11:35 (5x4)     1:2 Рубцов (Чайковски) – 30:46 (4x5)     1:3 Локтионов (Ручкин) – 59:32 (en)    

Это победа стала для подопечных Алексея Жамнова седьмой подряд. Последний раз красно-белые проигрывали «Локомотиву» 2 октября.

В следующем матче «Сочи» сыграет дома с астаниниским «Барысом» 20 октября. «Спартак» сыграет в гостях с «Адмиралом» 22 октября.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android