«Спартак» одержал седьмую победу подряд, одолев в гостях «Сочи»

В Сочи завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ХК «Сочи» принимал «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На четвертой минуте первого периода Артур Тянулин с передачи Амира Гараева открыл счёт в матче. На 12-й минуте периода Михал Чайковски с передач Николая Голдобина и Андрея Локтионова восстановил равенство в счёте.
На 11-й минуте второй двадцатиминутки Герман Рубцов с передачи Михала Чайковски вывел москвичей вперёд.
В конце третьего периода Андрей Локтионов установил окончательный счёт, поразив пустые ворота.
Это победа стала для подопечных Алексея Жамнова седьмой подряд. Последний раз красно-белые проигрывали «Локомотиву» 2 октября.
В следующем матче «Сочи» сыграет дома с астаниниским «Барысом» 20 октября. «Спартак» сыграет в гостях с «Адмиралом» 22 октября.
- 18 октября 2023
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