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Чирлидерша кидала фанатам подарки, игроки спорили на эмоциях. Фото победы «Динамо»

Чирлидерша кидала фанатам подарки, игроки спорили на эмоциях. Фото победы «Динамо»
«Динамо» — «Северсталь»
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18 октября в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Динамо» одержало победу над «Северсталью». Встреча завершилась со счётом 3:2Б.

На девятой минуте первого периода Никита Коростелёв с передач Руслана Абросимова и Владимира Грудинина открыл счёт в матче. Через 50 секунд Тимур Муханов с передачи Кирилла Пилипенко упрочил преимущество гостей.

В середине второй двадцатиминутки Дмитрий Рашевский с передач Эрика О'Делла и Павла Кудрявцева размочил счёт в игре. На 12-й минуте третьего периода Максим Джиошвили с передач Дмитрия Рашевского и Даниила Пыленкова сделал счёт 2:2.

В буллитной серии лучше оказались бело-голубые. Победный бросок на счету Седрика Пакетта.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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