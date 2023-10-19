«Каролина» спустя девять дней отозвала российского вратаря Кочеткова из фарм-клуба «Тампы»

«Каролина Харрикейнз» отозвала российского голкипера Петра Кочеткова из «Сиракьюз Кранч» — фарм-клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» в АХЛ, — сообщается на официальном сайте клуба.

Россиянина отдали в аренду «Сиракьюз Кранч» 10 октября. Кочетков сделал 31 сейв при 34 бросках и одержал победу в своем единственном выступлении в АХЛ за «Сиракьюз Кранч» в этом сезоне.

Напомним, Кочетков был выбран «Каролиной» во втором раунде драфта НХЛ 2019 года под общим 36-м номером.

Суммарно россиянин принял участие в 25 встречах за «Харрикейнз» в регулярном чемпионате НХЛ за последние два года. В регулярке-2022/2023 Национальной хоккейной лиги Пётр сыграл 24 матча, в которых одержал 12 побед с 90,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,44.