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Яркая реакция главного тренера «Каролины» Бриндамора на спорное удаление

Яркая реакция главного тренера «Каролины» Бриндамора на спорное удаление
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Каролиной Харрикейнз». Волевую победу в результативном матче одержали гости со счётом 6:3.

В конце второго периода «Сан-Хосе» забросил шайбу и вышел вперёд в счёте 3:2. Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор взял запрос на помеху вратарю. После длительного просмотра арбитры встречи решили засчитать спорный гол и выписали «Харрикейнз» двухминутный штраф за неудачный челлендж. Бриндамор остался крайне разочарован данным решением судей и активно жестикулировал в их сторону, показывая, что игрок хозяев мешал вратарю отбить шайбу.

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«Каролина» забила четыре безответных гола в третьем периоде и одержала волевую победу в матче со счётом 6:3.

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