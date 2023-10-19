Владимир Тарасенко установил уникальное достижение за «Оттаву»

Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко установил рекорд клуба, сообщает официальный сайт НХЛ.

Тарасенко стал первым игроком в истории «Оттавы», который набрал несколько очков в каждой из своих первых трёх домашних игр за клуб.

Напомним, Тарасенко забил гол и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 5:1 в пользу «Оттавы».

Тарасенко в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги забил два гола. Также на его счету четыре результативные передачи. Всего за карьеру в лиге россиянин принял участие в 678 матчах, в которых записал в свой актив 272 гола и 308 результативных передач.