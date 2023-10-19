Эрик Карлссон забросил первую шайбу в составе «Питтсбург Пингвинз»

Сегодня, 19 октября, «Питтсбург Пингвинз» в гостях проиграл «Детройт Ред Уингз» (3:6) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
На 43 минуте 37 секунде за пингвинов забросил первую шайбу за новую команду новичок Эрик Карлссон. После хорошей передачи партнера 33-летний защитник остался один и точным броском отправил шайбу в сетку.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь
Карлссон перешёл в «Питтсбург» из «Сан-Хосе Шаркс» в качестве обмена игроками между тремя клубами (ещё в сделке участвовал «Монреаль»). «Сан-Хосе» будет удерживать $ 1,5 млн по контракту Карлссона ежегодно в течение следующих четырёх сезонов (примерно 13,04%).
После четырех матчей «Питтсбург» занимает девятое место в Восточной конференции с 4 очками. Лидирует в таблице «Оттава Сенаторз» (6 очков).
В следующем мачте «Питтсбург» в гостях сыграет с «Сент-Луисом Блюз». Встреча пройдёт 22 октября.
- 19 октября 2023
-
05:28
-
05:12
-
04:54
-
04:47
-
04:45
-
04:07
-
04:03
-
03:09
-
02:59
-
02:53
-
02:28
-
01:19
-
01:00
-
00:00
- 18 октября 2023
-
23:53
-
23:45
-
23:36
-
23:30
-
23:22
-
23:17
-
23:06
-
23:02
-
22:50
-
22:47
-
22:44
-
22:31
-
22:26
-
22:14
-
22:01
-
21:55
-
21:50
-
21:49
-
21:44
-
21:35
-
21:33