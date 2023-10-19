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Эрик Карлссон забросил первую шайбу в составе «Питтсбург Пингвинз»

Эрик Карлссон забросил первую шайбу в составе «Питтсбург Пингвинз»
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Сегодня, 19 октября, «Питтсбург Пингвинз» в гостях проиграл «Детройт Ред Уингз» (3:6) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На 43 минуте 37 секунде за пингвинов забросил первую шайбу за новую команду новичок Эрик Карлссон. После хорошей передачи партнера 33-летний защитник остался один и точным броском отправил шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

Карлссон перешёл в «Питтсбург» из «Сан-Хосе Шаркс» в качестве обмена игроками между тремя клубами (ещё в сделке участвовал «Монреаль»). «Сан-Хосе» будет удерживать $ 1,5 млн по контракту Карлссона ежегодно в течение следующих четырёх сезонов (примерно 13,04%).

После четырех матчей «Питтсбург» занимает девятое место в Восточной конференции с 4 очками. Лидирует в таблице «Оттава Сенаторз» (6 очков).

В следующем мачте «Питтсбург» в гостях сыграет с «Сент-Луисом Блюз». Встреча пройдёт 22 октября.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2023, четверг. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
6 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Смит, Карлссон) – 00:53     1:1 Дебринкэт (Чарник, Гостисбер) – 12:23     2:1 Шьяро (Ларкин, Питри) – 25:21     3:1 Копп (Питри, Расмуссен) – 35:41     4:1 Перрон (Ларкин, Дебринкэт) – 37:49 (pp)     4:2 Карлссон (Кросби, Грейвз) – 43:37     4:3 Раст (Карлссон, Петтерссон) – 53:03     5:3 Копп – 58:28     6:3 Дебринкэт (Ларкин) – 58:49 (pp)    
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