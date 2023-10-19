Эрик Карлссон забросил первую шайбу в составе «Питтсбург Пингвинз»

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Сегодня, 19 октября, «Питтсбург Пингвинз» в гостях проиграл «Детройт Ред Уингз» (3:6) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На 43 минуте 37 секунде за пингвинов забросил первую шайбу за новую команду новичок Эрик Карлссон. После хорошей передачи партнера 33-летний защитник остался один и точным броском отправил шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

Карлссон перешёл в «Питтсбург» из «Сан-Хосе Шаркс» в качестве обмена игроками между тремя клубами (ещё в сделке участвовал «Монреаль»). «Сан-Хосе» будет удерживать $ 1,5 млн по контракту Карлссона ежегодно в течение следующих четырёх сезонов (примерно 13,04%).

После четырех матчей «Питтсбург» занимает девятое место в Восточной конференции с 4 очками. Лидирует в таблице «Оттава Сенаторз» (6 очков).

В следующем мачте «Питтсбург» в гостях сыграет с «Сент-Луисом Блюз». Встреча пройдёт 22 октября.