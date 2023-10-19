Кузнецов — об 1:6. тяжёлое поражение «Вашингтона». Каждая наша ошибка приводила к их голу

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (1:6).

«Это тяжёлое поражение. Мне кажется, что каждая наша ошибка приводила к тому, что шайба оказывалась в сетке наших ворот. Когда ты играешь против такой команды… Они, вероятно, питаются энергией от своей хорошей игры и заброшенных шайб, тогда как мы не очень хорошо справились с устранением этих моментов», — цитирует Кузнецова пресс-служба официального сайта НХЛ.

Поражение с разницей в пять шайб стало самым крупным для «Кэпиталз» за последние 19 месяцев. В конце марта 2022 года столичная команда проиграла «Каролине Харрикейнз» с тем же счётом — 1:6.