Малкин — о 3:6: мне нравится, что делает «Питтсбург». Просто сегодня были маленькие ошибки

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (3:6). В этой встрече российский форвард отметился заброшенной шайбой.

«Второй период был тяжёлым для нас. Нам надо играть лучше, это точно. Они играли просто – пас из-за ворот на синюю линию и бросок под подставление или добивание. Нам надо жёстче играть перед воротами. Но мне нравится, что мы делаем.

Мы старались давить в третьем периоде, звено Сида (Кросби) практически сразу же забило, это придало нам энергии. А «шесть на пять» немного не повезло, шайба подпрыгнула над моей клюшкой, я разозлился. Но мне понравилось, что мы показали в третьем периоде, просто во втором наделали ошибок, но бились до конца.

У нас потрясающая команда, в раздевалке мы разговариваем, поддерживаем друг друга. Мне нравится, что мы делаем. Просто сегодня были маленькие ошибки. Мы их исправим», — сказал Малкин.