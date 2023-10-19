Охранник арены «Вегаса» не узнал форварда «Далласа» Сегина и не пускал его на матч

Вчера на стадионе «Ти-Мобайл Арена» «Вегас Голден Найтс» принимал «Даллас Старз». Победу по буллитам со счётом 3:2 одержали хозяева. Перед матчем произошёл забавный случай с нападающим «Далласа» Тайлером Сегином, которого не узнал охранник арены и не пропускал его внутрь.

Как сообщает HokeyFeed, Сегину пришлось найти свой профиль игрока на официальном сайте НХЛ и показать охраннику, чтобы убедить его пропустить форварда на матч.

Фото: The Hockey Feed

Сегин провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 903 матча и набрал 737 (326+411) очков. Нападающий становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Бостона» в 2011 году.

Сегин выступал на чемпионате мира 2015 года, где в составе сборной Канады выиграл золотые награды, а также стал лучшим снайпером мирового первенства.