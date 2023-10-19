Евгений Кузнецов впервые за карьеру в НХЛ не набрал очков в трёх стартовых матчах сезона

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в трёх стартовых матчах нового сезона-2023/2024 НХЛ не смог набрать ни одного очка. Это произошло впервые в карьере россиянина в НХЛ. «Вашингтон» выиграл лишь в одном матче, с «Калгари», благодаря победному буллиту Кузнецова.

За три прошедших матча — с «Питтсбургом» (0:4), «Калгари» (3:2 Б) и «Оттавой» (1:6) — Кузнецов в среднем провёл на льду 18 минут и 53 секунды, нанёс шесть бросков и получил четыре штрафные минуты при показателе полезности «0».

Таким образом, после трёх стартовых матчей чемпионата среди нападающих очки набрали лишь пятеро хоккеистов: Мэттью Филлипс (1+1), Коннор Макмайкл (1+0), Сонни Милано (0+1), Том Уилсон (0+1) и Александр Овечкин (0+1). Остальные восемь форвардов до сих пор не набрали ни одного очка.