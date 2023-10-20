Лидер «Северстали» рассказал, за какой командой он следит в НХЛ

Нападающий «Северстали» Никита Коростелёв рассказал, что следит за выступлениями «Торонто» в НХЛ.

«Не то чтобы активно слежу за НХЛ. Но в их приложении пересматриваю многие пятиминутные хайлайты. Слежу за нашими ребятами. Слежу, кто и что пишет, кто как забивает. Как обычный болельщик.

У болельщика должна быть любимая команда? Мне интересно следить за «Торонто». Тут два фактора играют роль. Во-первых, я был ими драфтован. Во-вторых, очень много времени провёл на клубной арене, включая три года подряд летние сборы. Несколько лет жил в Торонто, в юниорской лиге Онтарио играл поблизости от города. То есть много что построено вокруг этого города, потому и слежу за ними», — сказал Коростелёв в интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Коростелёвым читайте на «Чемпионате»: