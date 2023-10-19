«В раздевалке после раскатки отключили горячую воду». Кайгородов — про МЧМ-2003 в Канаде

Чемпион России и обладатель Кубка Гагарина Алексей Кайгородов рассказал о молодёжном чемпионате мира — 2003 в Канаде, где форвард с национальной сборной выиграл золотые медали.

«Запомнился стадион в Галифаксе – большой, тысяч на 20. И полные трибуны. Конечно, давление чувствовалось. А ещё нам в раздевалке после раскатки отключили горячую воду. Наш 1983 год был очень сильным. Перед матчем чувствовалась уверенность в победе. Хотя лично я в финале не показал лучшей игры. Полуфинал с финнами сложился удачнее. После той встречи меня признали лучшим игроком.

Почему не сыграл на молодёжном чемпионате мира в предыдущем сезоне? Тогда главным тренером молодёжной сборной был Владимир Плющев. В то же время он работал помощником Юрия Моисеева в «Ак Барсе». Незадолго до начала подготовки молодёжки и паузы в чемпионате «Металлург» играл в Казани. Мы победили, а я забросил шайбу и сделал голевую передачу. После игры ко мне подошёл Плющев и сказал, что на чемпионат мира не берёт. Но во время сбора кто-то получил травму. Тогда он позвонил в клуб и сказал, что вызывает меня. Но руководство «Металлурга» отпустить отказалось. У команды на время перерыва были свои планы. Мы как раз должны были отправиться на свой сбор. Обо всём этом я узнал только спустя несколько дней», — цитирует Кайгородова сайт КХЛ.

На МЧМ-2003 сборная России в финале обыграла сборную Канады со счётом 3:2.