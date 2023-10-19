Агент Шуми Бабаев: полностью согласен с Путиным, детей увозят из школ. Это теневой бизнес

Известный агент Шуми Бабаев оценил слова президента России Владимира Путина про отъезд молодых хоккеистов за океан.

«Я полностью согласен с позицией президента. В том формате, в котором высказался, он абсолютно прав. Очень много нелицензированных людей, которые неофициально занимаются теневым бизнесом. Детей, которые ещё собой ничего не представляют как хоккеисты, увозят из школ. Это большой бизнес, в нём задействованы тренеры и многие другие люди, которые берут деньги и устраивают в разные платные команды за границей.

Это реально большая проблема. Поэтому я полностью согласен с президентом. Кто-то должен за это взяться и навести порядок. Хотя даже Федерации хоккея сделать это будет тяжело. Эти люди действуют со стороны, скрыто. Самое главное – должна быть агитация, образовательная программа для родителей, чтобы они понимали разницу между официальным и нелегальным. У этих дельцов намного больше бизнес, чем у нас в профессиональном хоккее. Это реально очень серьёзная тема и правильно, что президент её поднял.

Хоккеисты должны ехать за океан уже в зрелом возрасте? Игроки должны быть полностью готовы. Некоторые ребята и в зрелом возрасте не готовы, но их всё равно тащат туда. Я работаю на двух рынках и понимаю, что происходит в Северной Америке и когда игрокам стоит туда ехать», — сказал Бабаев в интервью «РБ Спорт».