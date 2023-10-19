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Динамо Мн — Куньлунь Ред Стар. Прямая трансляция
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«Куньлунь» прервал 10-матчевую серию поражений, победив минское «Динамо» по буллитам

«Куньлунь» прервал 10-матчевую серию поражений, победив минское «Динамо» по буллитам
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В Минске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Динамо» принимало «Куньлунь». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

На 12-й минуте первого периода Янни Калдисс передачи Ника Меркли открыл счёт в матче.

На 18-й секунде второй двадцатиминутки Райан Меркли с передач Теэму Пулккинена и Клиффа Пу восстановил равенство в счёте. На шестой минуте периода Ник Меркли с передач Александра Волкова и Виталия Пинчука вновь вывел минчан вперёд. На 12-й минуте периода Даниил Сотишвили с передачи Сергея Кузнецова упрочил преимущество подопечных Дмитрия Квартального.

В начале третьего периода Брэндон Макмиллан с передачи Теэму Пулккинена сократил отставание до минимума. На 11-й минуте периода Паркер Фу с передач Нолана Мойла и Зака Лесли сделал счёт 3:3.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Люка Локхарта.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2023, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Калдис (Меркли) – 11:40 (5x5)     1:1 Меркли (Пулккинен, Пу) – 20:18 (5x3)     2:1 Меркли (Волков, Пинчук) – 25:49 (5x5)     3:1 Сотишвили (Кузнецов) – 31:04 (5x5)     3:2 Макмиллан (Пулккинен, Меркли) – 43:36 (5x5)     3:3 Фу (Мойл, Лесли) – 50:04 (5x5)     3:4 Локхарт – 65:00    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующей игре «Динамо» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым». «Куньлунь» примет на домашнем льду астанинский «Барыс». Обе встречи состоятся 22 октября.

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