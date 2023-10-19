«Куньлунь» прервал 10-матчевую серию поражений, победив минское «Динамо» по буллитам

В Минске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Динамо» принимало «Куньлунь». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.
На 12-й минуте первого периода Янни Калдисс передачи Ника Меркли открыл счёт в матче.
На 18-й секунде второй двадцатиминутки Райан Меркли с передач Теэму Пулккинена и Клиффа Пу восстановил равенство в счёте. На шестой минуте периода Ник Меркли с передач Александра Волкова и Виталия Пинчука вновь вывел минчан вперёд. На 12-й минуте периода Даниил Сотишвили с передачи Сергея Кузнецова упрочил преимущество подопечных Дмитрия Квартального.
В начале третьего периода Брэндон Макмиллан с передачи Теэму Пулккинена сократил отставание до минимума. На 11-й минуте периода Паркер Фу с передач Нолана Мойла и Зака Лесли сделал счёт 3:3.
В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Люка Локхарта.
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В следующей игре «Динамо» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым». «Куньлунь» примет на домашнем льду астанинский «Барыс». Обе встречи состоятся 22 октября.
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