«Вашингтон» поместил в список травмированных вратаря Линдгрена

«Вашингтон Кэпиталз» вызвал защитника Харди Хамана Актелла из «Херши Беарз», выступающего в Американской хоккейной лиге, и поместил в список травмированных вратаря Чарли Линдгрена.

25-летний Актелл забил один гол в двух матчах за «Херши» в этом сезоне. Игрок обороны был выбран на драфте НХЛ 2016 года клубом «Нэшвилл Предаторз» в четвёртом раунде под общим 108-м номером.

29-летний американский голкипер в текущем сезоне сыграл один матч с 88,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 4,00.

Сыграв три матча, «Вашингтон Кэпиталз» набрал два очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече «столичные» сыграют в гостях с «Монреаль Канадиенс» 22 октября.