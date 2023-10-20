Шат-аут Георгиева и передача Ничушкина помогли «Колорадо» уверенно обыграть «Чикаго»

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В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Колорадо» и «Чикаго». В первом домашнем матче сезона уверенную победу одержали «Эвеланш» со счётом 4:0.

Главным героем матча стал российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев, оформивший шат-аут. На счету россиянина 18 сейвов. Результативной передачей отметился форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин. «Колорадо» одержал четвёртую победу в четырёх стартовых матчах нового сезона НХЛ.

В параллельном матче в Сан-Хосе местные «Шаркс» принимали «Бостон». Победу в матче одержали «Брюинз» со счётом 3:1.

По голу в составе победителей забили Брэд Маршан, Давид Пастрняк и Джеймс ван Римсдайк. Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов результативными действиями не отметился.