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Шат-аут Георгиева и передача Ничушкина помогли «Колорадо» уверенно обыграть «Чикаго»

Шат-аут Георгиева и передача Ничушкина помогли «Колорадо» уверенно обыграть «Чикаго»
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В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Колорадо» и «Чикаго». В первом домашнем матче сезона уверенную победу одержали «Эвеланш» со счётом 4:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2023, пятница. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 О'Коннор (Кольяно, Мэнсон) – 11:46 (sh)     2:0 Джохансен (Лехконен, Рантанен) – 18:41 (pp)     3:0 Тэйвз (Ничушкин, Татар) – 33:18     4:0 Маккиннон (Татар, Рантанен) – 48:40    

Главным героем матча стал российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев, оформивший шат-аут. На счету россиянина 18 сейвов. Результативной передачей отметился форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин. «Колорадо» одержал четвёртую победу в четырёх стартовых матчах нового сезона НХЛ.

В параллельном матче в Сан-Хосе местные «Шаркс» принимали «Бостон». Победу в матче одержали «Брюинз» со счётом 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2023, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Маршан (Бичер) – 18:06     0:2 ван Римсдайк (Фредерик, Койл) – 18:27     0:3 Пастрняк (Карло) – 36:46     1:3 Дюклер (Гертл) – 51:13    

По голу в составе победителей забили Брэд Маршан, Давид Пастрняк и Джеймс ван Римсдайк. Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов результативными действиями не отметился.

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