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«Вегас» начал сезон НХЛ с пяти побед подряд, повторив рекорд для чемпионов

«Вегас» начал сезон НХЛ с пяти побед подряд, повторив рекорд для чемпионов
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Сегодня «Вегас» обыграл «Виннипег» (5:3) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. До этого действующий обладатель Кубка Стэнли одержал три победы с одинаковым счётом 4:1 (над «Сиэтлом», «Сан-Хосе» и «Анахаймом»), а также одолел «Даллас» (3:2 Б).

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2023, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Иафалло (Моррисси, Нидеррайтер) – 01:30     1:1 Маршессо (Стивенсон, Теодор) – 17:42 (pp)     1:2 Хауден (Стоун) – 20:49     1:3 Мартинес (Карлссон, Коттер) – 35:27     2:3 Перфетти (Наместников, Элерс) – 36:00     3:3 Иафалло (Шайфли, Элерс) – 51:32 (pp)     3:4 Айкел (Стоун, Теодор) – 55:24 (pp)     3:5 Руа (Теодор) – 58:57    

Таким образом, «Голден Найтс» начали сезон НХЛ с пяти побед подряд, повторив рекорд для чемпионов. Этот рекорд был установлен оригинальной «Оттавой» в сезоне-1920/2021 и повторён «Эдмонтоном» в сезоне-1985/1986.

С 10 очками в пяти играх «Вегас» идёт на первом месте в Тихоокеанском дивизионе и общей таблице лиги. Напомним, в прошлом году «Вегас» выиграл свой первый Кубок Стэнли, одолев «Флориду» в финальной серии в пяти матчах.

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