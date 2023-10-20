«Вегас» начал сезон НХЛ с пяти побед подряд, повторив рекорд для чемпионов

Сегодня «Вегас» обыграл «Виннипег» (5:3) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. До этого действующий обладатель Кубка Стэнли одержал три победы с одинаковым счётом 4:1 (над «Сиэтлом», «Сан-Хосе» и «Анахаймом»), а также одолел «Даллас» (3:2 Б).

Таким образом, «Голден Найтс» начали сезон НХЛ с пяти побед подряд, повторив рекорд для чемпионов. Этот рекорд был установлен оригинальной «Оттавой» в сезоне-1920/2021 и повторён «Эдмонтоном» в сезоне-1985/1986.

С 10 очками в пяти играх «Вегас» идёт на первом месте в Тихоокеанском дивизионе и общей таблице лиги. Напомним, в прошлом году «Вегас» выиграл свой первый Кубок Стэнли, одолев «Флориду» в финальной серии в пяти матчах.