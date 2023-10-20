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«Авангард» потерпел второе поражение подряд, проиграв в гостях «Ладе»

«Авангард» потерпел второе поражение подряд, проиграв в гостях «Ладе»
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (0:1, 3:1, 2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2023, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
5 : 3
Авангард
Омск
0:1 Буше (Спунер, Ткачёв) – 00:31 (5x4)     1:1 Романов (Солянников, Алтыбармакян) – 23:10 (5x4)     2:1 Солянников (Алтыбармакян) – 35:06 (5x4)     3:1 Романов (Фисенко) – 36:29 (4x5)     3:2 Николишин (Гераськин, Шулак) – 39:36 (5x4)     4:2 Грошев (Червоненко) – 51:44 (5x5)     4:3 Пьянов (Буше) – 59:32 (6x5)     5:3 Алтыбармакян – 59:51 (en)    

На первой минуте Рид Буше, реализовав численное большинство, вывел омичей вперёд. Очки за результативные передачи получили Райан Спунер и Владимир Ткачёв. На 24-й минуте Иван Романов сравнял счёт. На 36-й минуте Георгий Солянников с передачи Андрея Алтыбармакяна в большинстве вывел «Ладу» вперёд. Спустя 83 секунды Иван Романов после паса Михаила Фисенко оформил дубль, забросив в меньшинстве. За 24 секунды до завершения второго периода Иван Николишин сократил отставание до минимума. На 53-й минуте Евгений Грошев забил четвёртый гол. За 28 секунд до завершения третьего периода Валентин Пьянов сократил отставание до минимума. За девять секунд до конца встречи Андрей Алтыбармакян поставил точку в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Лада» 23 октября в Москве сыграет с «Динамо». «Металлург» 22 октября примет «Авангард».

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