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«Салават» на последней минуте вырвал победу у «Северстали», выиграв пятый матч подряд

«Салават» на последней минуте вырвал победу у «Северстали», выиграв пятый матч подряд
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (0:0, 2:2, 2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2023, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хмелевски (Дроздов, Лещенко) – 24:56 (5x5)     1:1 Коростелёв (Грудинин) – 27:37 (5x4)     2:1 Моисеев (Подшивалов, Давыдов) – 28:12 (5x5)     2:2 Хмелевски (Дроздов, Кулёмин) – 32:21 (5x5)     2:3 Шаров (Шмелёв, Василевский) – 47:18 (5x5)     3:3 Пилипенко (Буренов, Муханов) – 51:16 (5x4)     3:4 Зоркин (Хмелевски, Кулёмин) – 59:37 (5x5)    

Первый период прошёл без голов. Александр Хмелевски вывел уфимскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Иван Дроздов и Вячеслав Лещенко. На 28-й минуте Никита Коростелёв, реализовав численное большинство после паса Владимира Грудинина, сравнял счёт. Через 35 секунд Дмитрий Моисеев вывел «Северсталь» вперёд. На 33-й минуте Александр Хмелевски оформил дубль. На 48-й минуте Александр Шаров сделал счёт 3:2. На 52-й минуте Кирилл Пилипенко вновь восстановил равенство. На последней минуте Никита Зоркин забил решающий гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават» 22 октября в Минске сыграет с «Динамо». «Северсталь» 25 октября примет «Ладу».

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