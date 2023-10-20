«Салават» на последней минуте вырвал победу у «Северстали», выиграв пятый матч подряд

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (0:0, 2:2, 2:1).
Первый период прошёл без голов. Александр Хмелевски вывел уфимскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Иван Дроздов и Вячеслав Лещенко. На 28-й минуте Никита Коростелёв, реализовав численное большинство после паса Владимира Грудинина, сравнял счёт. Через 35 секунд Дмитрий Моисеев вывел «Северсталь» вперёд. На 33-й минуте Александр Хмелевски оформил дубль. На 48-й минуте Александр Шаров сделал счёт 3:2. На 52-й минуте Кирилл Пилипенко вновь восстановил равенство. На последней минуте Никита Зоркин забил решающий гол.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават» 22 октября в Минске сыграет с «Динамо». «Северсталь» 25 октября примет «Ладу».
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