«Ак Барс» пропустил курьёзный гол в матче с «Сибирью» с отрицательного угла

«Ак Барс» пропустил курьёзную шайбу во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» (2:3 ОТ).

На 28-й минуте новосибирцы, уступая 0:2, проводили атаку в зоне казанцев. Нападающий Никита Шашков из-за лицевой нанёс бросок верхом. Шайба попала в шлем голкиперу Артуру Ахтямову и рикошетом заскочила в ворота. Этот гол стал началом камбэка «Сибири».

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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал «Сибирь». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).