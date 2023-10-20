Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал поражение от «Сибири» после лидерства 2:0

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью». Казанцы в ходе встречи выигрывали со счётом 2:0. Дубль оформил нападающий Вадим Шипачёв. Тем не менее «Ак Барс» упустил преимущество, причём первый гол вышел курьёзным. В итоге новосибирская команда вырвала победу в овертайме.

«Конечно, хотелось бы выиграть сегодняшний матч, тем более возможность такая была. Но были допущены ошибки, в меньшинстве мы неплохо оборонялись, конечно, но что-то не получилось у нас. И вообще не всё получилось так, как мы хотели. Кое-кто выпадал у нас сегодня. Есть о чём подумать, нужно исправлять свою игру.

Чем остался доволен после этого матча, а чем нет? Недоволен результатом. Доволен первым звеном, они хорошо сыграли сегодня — две шайбы забросил Шипачёв, голы были хорошие. Но поддержки от других звеньев не было, хотелось бы, чтобы и другие забивали. Если первое звено будет забивать одну-две, а остальные три хотя бы ещё одну, тогда будет всё нормально.

Вячеслав Войнов сыграл впервые с начала сезона, провёл на льду много времени? Для первой встречи он сыграл хорошо. Юрий Бабенко говорил утром, что важно хорошо сыграть на пятаках? На своём-то пятаке мы неплохо сработали. А в атаке действительно сыграли недостаточно агрессивно и не так остро, это было.

Кто конкретно выпадал сегодня? Давайте не будем говорить, кто именно. Мы сами разберёмся и постараемся исправиться», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».