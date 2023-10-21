Экс-нападающие «Авангарда» заявили о готовности сыграть за сборную Армении

Экс-нападающие клубов КХЛ Артём и Тигран Манукяны поделились впечатлениями от приезда в Армению и рассказали об ожиданиях от развития армянского хоккея.

«Впечатления положительные. Соскучились по родине. Приехали посмотреть, как в Армении развивается хоккей, поиграть, познакомиться с ребятами. Всё супер. Ещё в прошлом году слышали от ребят, с кем общаемся, что раскручивают армянскую лигу. Только рады [появлению лиги]. Только вперёд. Мы приветствуем это.

Прогноз на развитие проекта АХЛ? Тяжело сказать, но надеемся, что всё сложится в лучшую сторону. Видно, что все [сотрудники лиги] вкладываются, отдаются этому делу. Надеюсь, что это принесёт армянскому хоккею какие-то плоды.

Если предоставится возможность сыграть за сборную Армении? С удовольствием сыграем», — заявил Артём в интервью официальному сайту Армянской хоккейной лиги.

«Только положительно. За родину как не сыграть?», — добавил Тигран, отвечая на вопрос о готовности выступать за национальную команду Армении.

25-летний Артём Манукян за карьеру в КХЛ выступал за «Авангард» и «Адмирал». В общей сложности он провёл в лиге 134 матча, в которых набрал 23 (8+15) очков. За те же команды успел поиграть и Тигран, чей карьерный опыт в КХЛ ограничивается 44 матчами и 1 заброшенной шайбой.