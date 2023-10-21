Джек Хьюз возглавил гонку бомбардиров НХЛ, первым в сезоне набрав 10 очков

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Гости одержали победу со счётом 5:4 после овертайма.

Американский нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз по ходу матча записал в свой актив четыре результативных действия, отдав две результативные передачи и дважды поразив ворота соперника. Таким образом, американец возглавил гонку бомбардиров НХЛ, первым в сезоне набрав 10 очков (4+6).

На втором месте находится американский форвард «Детройта» Алекс Дебринкэт, в активе которого 8 очков (5+3). На третьем месте с таким же колическом очков расположился шведский нападающий «Нью-Джерси» Йеспер Братт (3+5).