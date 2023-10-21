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33 сейва Сорокина не помогли «Айлендерс» избежать поражения в матче с «Нью-Джерси»

33 сейва Сорокина не помогли «Айлендерс» избежать поражения в матче с «Нью-Джерси»
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Гости одержали победу со счётом 5:4 после овертайма.

В составе победителей отличились Даги Хэмилтон, Тайлер Тоффоли, Люк Хьюз и Джек Хьюз, оформивший дубль. За «Калгари» шайбы забросили Брок Нельсон (дубль) и Бо Хорват — оба по дублю. Российские игроки «Айлендерс» Илья Сорокин и Александр Романов принимали участие в матче. Сорокин cовершил 33 сейва, Романов не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2023, суббота. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Нельсон (Энгвалль, Палмьери) – 12:35     1:1 Хэмилтон (Майер, Шмид) – 19:00 (pp)     1:2 Тоффоли (Хьюз, Братт) – 20:21 (pp)     2:2 Нельсон (Палмьери) – 21:37     2:3 Хьюз (Хьюз, Братт) – 22:36 (pp)     3:3 Хорват (Добсон, Мартин) – 26:10     3:4 Хьюз (Палат, Братт) – 44:30 (pp)     4:4 Хорват (Барзал, Палмьери) – 58:48     4:5 Хьюз (Марино, Майер) – 62:19    

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).

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