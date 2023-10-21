33 сейва Сорокина не помогли «Айлендерс» избежать поражения в матче с «Нью-Джерси»

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Гости одержали победу со счётом 5:4 после овертайма.
В составе победителей отличились Даги Хэмилтон, Тайлер Тоффоли, Люк Хьюз и Джек Хьюз, оформивший дубль. За «Калгари» шайбы забросили Брок Нельсон (дубль) и Бо Хорват — оба по дублю. Российские игроки «Айлендерс» Илья Сорокин и Александр Романов принимали участие в матче. Сорокин cовершил 33 сейва, Романов не отметился результативными действиями.
В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).
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